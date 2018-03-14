Маленький комментарий к увольнению Тиллерсона с должности госсекретаря и номинации Помпео на эту должность.

Да, Тиллерсон — российский орденононосец и назначался он на должность госсекретаря скорее только с целью установления хороших отношений с Россией. Тиллерсон сократил бюджет и штат госдепартамента, не может добиться от президента назначения послов в 42 страны. Но…

Тиллерсон в последние месяцы проявлял себя как сторонник гораздо более традиционной американской политики. Он выступал против выхода США из ядерной сделки с Ираном, считая, что это не только может вовлечь США в серьезное военное противостояние с Ираном, но и очень осложнить отношения США с ближайшими европейскими союзниками по НАТО, эту сделку полностью поддерживающими. Именно разногласия по этому вопросу Трамп назвал причиной отставки Тиллерсона.

Тиллерсон был сторонником переговоров с северокорейским режимом и прекращения бряцания оружием по адресу Северной Кореи. Но когда Трамп принял решение о встрече с товарищем Ыном, он даже не счел нужным советоваться со своим госсекретарем. Это, между прочим, Тиллерсон назначил Курта Волкера специальным посланником по Украине.

Тиллерсон не стеснялся возражать Трампу в тех случаях, когда с ним не соглашался. И, как уверяют, назвал в августе прошлого года президента придурком, при этом отказываясь опровергнуть, что он его так называл.

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Помпео — республиканский политик, прежний конгрессмен, полностью поддерживающий Трампа. Следовательно, президент хочет консолидировать власть, переведя в Госдепартамент своего человека.

О взглядах Помпео по тем или иным вопросам станет известно на слушаниях в сенатском комитете по международным отношениям, когда будет рассматриваться утверждение его кандидатуры (хотя известно, что Помпео, как и Трамп, враг ядерной сделки с Ираном). Не думаю, что эти слушания будут гладкими. У республиканцев в Сенате большинство только в один голос и довольно двоим республиканским сенаторам не поддержать ту или иную кандидатуру, против которой будут возражать демократы, и назначение не пройдет.

На Трамп должность директора ЦРУ Трамп номинировал замдиректора ЦРУ Джину Хаспел. Джина Хаспел работает в ЦРУ с 1985 года и была назначена заместителем директора Помпео в феврале 2017 года. Как сообщается в анализе CNN, она в основном и занималась управлением текущей работой ЦРУ, в то время, как Помпео часто проводил время с президентом. Работая на руководящей роли в контртеррористическом центре, Хаспел проявила себя как сторонница пыток в отношении задержанных по подозрению в терроризме. В частности, против нее выдвигались обвинения о том, что она приказывала уничтожить все доказательства применения 83 раза пыток утоплением в воде к подозреваемому в терроризме, содержавшемуся в секретной тюрьме в Таиланде.

Уже бесспорно, что утверждение Хаспел в Сенате не будет проходить гладко и это утверждение не гарантировано. Кроме многих демократов, которые могут возражать против ее назначения, о наличии к ней серьезных вопросов в связи с поддержкой пыток заявили республиканские сенаторы Джон Маккейн и Сюзан Коллинс. Поскольку у республиканцев в Сенате большинство только в один голос, если все демократы будут против назначения, то довольно, чтобы два республиканца также проголосовали против, чтобы назначение не состоялось.

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