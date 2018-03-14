В этой статье мы собрали самые вдохновляющие и остроумные цитаты великого ученого.

Сегодня ночью на 77 году жизни скончался известный физик-теоретик Стивен Хокинг, информирует svodka.net.

Наверное, немного найдется людей, которые хотя бы раз не слышали бы о выдающемся ученом, ведь одна из главных его заслуг — это популяризация науки.

Хокинг на простом языке старался донести далким от физики людям сложные научные темы: строение Вселенной, организация пространства и времени, взаимодействие элементарных частиц.

Его книги продаются по всему миру огромными тиражами. Сам ученый высказался об этом так: «Всю свою жизнь я поражался тем главным вопросам, с которыми нам приходится сталкиваться, и пытался найти для них научный ответ. Возможно, следовательно я продал больше книг про физику, чем Мадонна про секс».

Несмотря на свою тяжелую болезнь, Хокинг был жизнелюбивым человеком.

Читайте: Величайший: Умер ученый Стивен Хокинг

В этой статье мы собрали самые вдохновляющие и остроумные цитаты великого ученого.

— Перспектива рано умереть заставила меня понять, что жизнь стоит того, чтобы её прожить.

— Моя цель очень проста: я хочу понимать Вселенную, почему она устроена так, как устроена, и зачем мы здесь.

— Мы только лишь развитые потомки обезьян на маленькой планете с ничем не примечательной звездой. Но у нас есть шансы постичь Вселенную. Это и делает нас особенными.

— Там, где есть жизнь, есть надежда.

— Очень важно просто не сдаваться.

— Убежден, что наука и исследовательская деятельность приносят больше удовольствия, чем зарабатывание денег.

— Моя настоящая мечта — написать такую книгу, которая будет продаваться в ларьках в аэропорту. Но для этого, похоже, издателю нужно будет поместить на обложку голую женщину.

— Главный враг знания не невежество, а иллюзия знания.

— Когда мне исполнилось 12, один из моих друзей поспорил с другим на мешок конфет, что из меня ничего не выйдет. Не знаю, разрешился ли этот спор и в чью пользу.

— Кто-то сказал мне, что каждое уравнение, которое я включаю в книгу, сокращает продажи в два раза.

— Я не уверен, что человеческая раса проживет еще хотя бы тысячу лет, если не найдет возможности вырваться в космос. Существует множество сценариев того, как может погибнуть все живое на маленькой планете. Но я оптимист. Мы точно достигнем звезд.

— Я заметил, что даже те люди, которые утверждают, что все предрешено и что с этим ничего нельзя поделать, смотрят по сторонам, прежде чем переходить дорогу.

— Жизнь была бы очень трагичной, если бы не была такой забавной. Отметим, что в сентябре 2017 года Стивен Хокинг появился в виде голограммы на форуме Киеве. Ученый вспомнил о роли украинцев в науке и отметил украинского ученого Владимира Вернадского.

Английский физик-теоретик Стивен Хокинг умер в возрасте 76 лет. Семья Хокинга выпустила соответствующее обращение рано утром в среду, 14 марта. Хокинг умер у себя дома в Кембридже.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира