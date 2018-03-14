В Украине с начала АТО погибли 232 добровольца, еще 799 были ранены, - Аваков

Фото: ЕРА

Еще 799 добровольцев, по данным Авакова, были ранены, - сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook . Напомним, Национальный банк Украины вводит в обращение памятную монету "День украинской добровольца".

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