«Позиция Москвы хорошо известна, она была доведена по дипломатическим каналам до Лондона, она заключается в том, что Москва не имеет никакого отношения к происшествию, которое имело место в Великобритании», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом, как передает «Интерфакс», он добавил, что Москва не приемлет «безосновательных обвинений и ультиматумов в свой адрес».

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