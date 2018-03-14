|Москва дала ответ на ультиматум Великобритании относительно отравления Скрипаля и его дочери
|14.03.2018 13:39
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«Позиция Москвы хорошо известна, она была доведена по дипломатическим каналам до Лондона, она заключается в том, что Москва не имеет никакого отношения к происшествию, которое имело место в Великобритании», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
При этом, как передает «Интерфакс», он добавил, что Москва не приемлет «безосновательных обвинений и ультиматумов в свой адрес».
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