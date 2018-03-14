Правоохранительные органы Великобритании не связывают смерть Глушкова с отравлением Скрипаля и его дочери. Однако расследование обоих инцидентов ведет антитеррористическое подразделение Скотленд-Ярда

Великобритания предоставила охрану целому ряду граждан России, получивших убежище в этой стране, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванных собеседников, информирует svodka.net.

«После отравления в Солсбери под окном моего дома постоянно дежурит полицейская машина», – сказал изданию один из российских политэмигрантов.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их отравили нервно-паралитическим веществом. Пострадавшие были доставлены в больницу в состоянии комы. В России Скрипаль был приговорен к 13 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Британии. В 2010 г. его помиловали и выслали из страны по программе обмена шпионами.

А в понедельник, 12 марта, в своем доме в Лондоне был найден мертвым прежний замгендиректора «Аэрофлота» Николай Глушков, заочно осужденный в России за обман. Насильственный характер смерти полиция пока не подтверждает.

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Правоохранительные органы Великобритании не связывают смерть Глушкова с отравлением Скрипаля и его дочери. Однако расследование обоих инцидентов ведет антитеррористическое подразделение Скотленд-Ярда.

Ранее прежний совладелец «Евросети» Евгений Чичваркин, уехавший из Москвы в Лондон в 2009 г., рассказал газете The New York Times, что вскоре после переезда заметил слежку. По его словам, два или три человека часами стояли в 100 м от его дома и лузгали семечки. «Штирлиц прибыл», – комментировал это Чичваркин.

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