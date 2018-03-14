Президент России на данный момент не готов уходить с Донбасса, следовательно ситуация вокруг конфликта на востоке Украины находится в тупике.

Об этом "" поведала российский политолог Татьяна Становая, передает .

"Я не думаю, что у Путина есть какие-то особые планы в отношении или Европы. Его задача сейчас – найти определенный формат, который позволил бы добиться хотя бы ограниченного успеха в политическом процессе в Сирии. Очень много скепсиса относительно перспектив, но это единственный путь для Путина достичь хотя какого-то прогресса и позитива во внешней политике. Украина отошла на второй план, но за последние полгода начала возвращаться. И настроения такие, что в Кремле готовы идти на какие-то уступки, но только на своих жестких условиях. Путин не готов уходить с Донбасса. Думаю, ситуация остается в тупике. И Россия не в столь сложной ситуации, чтобы чем-то жертвовать с точки зрения логики Путина", - считает Становая.

По ее словам, Путин понимает необходимость структурных изменений в самой России, в частности, борьбы с коррупцией, но вряд ли будет их осуществлять.

"Путин прекрасно понимает проблему, связанную с коррупцией, неэффективностью и так далее. Он хочет большей динамичности. И даже не лояльности, а технической старательности. Но это пожелание. Реализация – это будет совсем другая история. Путин не готов к слишком радикальным изменениям, и в том же вопросе борьбы с коррупцией у него нет решения. Я ни на секунду не верю, что Путин готов идти на какие-то послабления. Скорее – наоборот, я бы ожидала, что новый срок грозит значительно более быстрым авторитарным трендом и становлением более репрессивного режима", - подчеркнула политолог.

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