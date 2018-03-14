Как объяснил украинский певец Rozhden, им с певицей Анной Седоковой
сложно было найти общий язык. Roxhden о Седоковой: Я был готов
стать отцом для ее детей Фото: holostyak.stb.ua Об этом он
рассказал в первом выпуске проекта "Холостяк" на канале СТБ."Мы
пробовали с Аней построить отношения, но в определенный момент
поняли, что два артиста – это очень сложно. Поэтому каждый
пошел своим путем. Да, непременно, я был готов стать отцом для ее
детей. Чем больше привязываешься к детям, тем сложнее потом
расставаться с человеком", – отметил он.У Седоковой трое
детей: сын Гектор и две дочери: Моника и Алина.Седокова родила
Гектора 11 апреля 2017 года. Алина – дочь певицы от
первого брака с белорусским футболистом, экс-капитаном киевского
"Динамо" Валентином Белькевичем – родилась 8 декабря 2004
года.Дочь Монику Седокова родила от бизнесмена Максима Чернявского
в июле 2011 года.Певица рассказала о своей третьей
беременности в начале февраля, а позже призналась, что
ждет мальчика.
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