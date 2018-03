Инвестбанкир Порошенко купил долю российской Burger King, - СМИ Доля компании выросла до 35% Кипрская компания Xomeric, связанная с группой ICU банкиров Макара Пасенюка и Константина Стеценко, стала крупнейшим акционером Burger King в России. Макар Пасенюк. Фото: hubs.ua Согласно материалам кипрского реестра компаний, в конце февраля 2018 структура собственности главной для сети Burger King в России компании - Burger King Russia (Cyprus) Ltd - изменилась. Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на российский "РБК" . Владельцем 16,62% российского бизнеса стала зарегистрированная на Кипре компания Xomeric Holdings Ltd. По итогам сделки доля Xomeric выросла с 18,4 до 35,02%, и теперь это крупнейший акционер компании. Продавцом пакета выступила структура ВТБ. В пресс-службе ВТБ подтвердили "частичная продажа доли в компании". После сделки с Xomeric структуре ВТБ принадлежат 19,98% Burger King Russia. Новый крупнейший акционер Burger King в России связан с инвесткомпанией ICU. Основателем Xomeric Holdings Ltd выступает зарегистрированная на Британских Виргинских островах CIS Opportunities Fund SPC Ltd. Лицензию на управление фондами в интересах CIS Opportunities Fund SPC Ltd имеет зарегистрирована на тех же островах ICU Investment Management Ltd. Представитель группы ICU отказался комментировать между фондом из своей структуры и российскими закусочными Burger King. Напомним, что группа ICU создана в 2006 году, предоставляет услуги по торговле ценными бумагами , инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования. В ее состав входят ООО "Инвестиционный капитал Украина", КУА "Инвестиционный капитал Украина", банк "Авангард" и КУА-АПФ "Тройка разговор Украина". Совладельцем и председателем совета директоров группы была экс-глава НБУ Валерия Гонтарева . После назначения на должность Гонтарева продала свою долю в ICU, а партнерами группы остались Макар Пасенюк и Константин Стеценко. 7 января телеканал Al Jazeera обнародовал расследования, согласно которому вывести 1,5 миллиарда долларов из Украины экс-президенту Януковичу помогла компания ICU. При этом генпрокурор Юрий Луценко опроверг любые незаконные действия компании. После Революции достоинства компания ICU стала известной не только в бизнес-среде. Ее представители оказались на ключевых должностях во власти: Дмитрий Вовк возглавил НКРЕКП, Владимир Демчишин получил кресло министра энергетики, а Валерия Гонтарева стала председателем Нацбанка. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



