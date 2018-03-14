«Во-первых, где найдутся учителя, которые одинаково качественно смогут учить физику, химию, биологию, географию, экономику, астрономию и т.д. Во-вторых, нужно подготовить учебники, нужно подготовить методическую модель, по которой это будет происходить», – заявил «Обозревателю» народный депутат от фракции Блока Петра Порошенко Александр Спиваковский.

Нардеп настаивает на том, что учитель не сможет одновременно и одинаково качественно учить все эти предметы, а потому и ребенок не сможет полноценно изучить науки.

«Если ребенок не получит в школе необходимого, он просто пойдет работать или на колонку, или в торговый центр, или еще куда-то. Хорошо, тогда давайте так и говорить, что главная задача Украины – это создание сервисной нации для Европы и Америки», – считает Спиваковский.

На вопрос, приведет ли такая инициатива к сокращению учителей, депутат ответил: «Да, потому что и так у нас недостаточно учителей химии, физики, биологии и т.д., а здесь действительно решим проблему очень просто, зачем тогда учить и формировать корпус таких учителей, когда вообще можно от «словесности до математики» все преподавать».

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