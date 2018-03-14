Ученые планируют внедрять в сердце биологические клетки пациента, которые генерируют электрические импульсы.

Проблема нарушения сердечных ритмов, сейчас, увы, не редкость. Замедление сердцебиения может случиться с возрастом либо из-за перенесенных заболеваний, информирует svodka.net.

Российские ученые взялись за разработку биологического кардиостимулятора, который состоит из клеток организма самого пациента, передает РИА Новости. Как известно, им удалось существенно продвинуться в этом вопросе.

В настоящее время пациентам, которые столкнулись с проблемой сбоев сердечных ритмов, вживляют искусственный кардиостимулятор. Этот прибор не является надежным, поскольку его приходится часто менять из-за быстрого износа. Кроме того, он повышает риск проникновения инфекции в сердце.

В норме эти клетки (пейсмекерные) присутствуют в сердце здорового человека и отвечают за сердечные сокращения.

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В настоящий момент клетки уже выращены и функционируют. Вскоре планируется их имплантация лабораторным животным.

Ученым предстоит выяснить, насколько долго такие клетки будут выполнять свою функцию и насколько эта практика может быть использована в медицине.

Также известно, что клинические испытания технологии планируются в ближайшие 5 лет.

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