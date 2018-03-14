|Официальный сайт украинского Гидрометцентра тайно майнит криптовалюту – СМИ
|14.03.2018 13:52
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Скриншот: unian.net
Программа CoinHive использует мощность компьютеров пользователей сайта для майнинга криптовалют. На официальной интернет-странице программы сообщается: "Монетизируй свой бизнес с помощью мощности процессора пользователя".Пока неизвестно, подвергся ли сайт Гидрометцентра хакерской атаке.Криптовалюта – виртуальная денежная единица. Она не контролируется ни одним банком, у нее нет купюр и банкнот, а все транзакции проводятся только в интернете и доступны в открытом виде. На данный момент в мире существует больше 2 тыс. криптовалют, самые популярные из них – Bitcoin (биткоин) и Ethereum (эфириум).Национальный банк Украины не признает криптовалюты, но операции с ними законодательно не запрещены.
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