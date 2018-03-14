|Депутаты ужесточили ответственность лиц, осуществляющих сексуальную эксплуатацию детей
|14.03.2018 13:52
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Установлен минимальный возраст полового совершеннолетия - это 16 летВерховная Рада приняла закон, по которому устанавливается четкий минимальный возраст полового совершеннолетия и совершенствуется ответственности лиц, посягающих на половую свободу и неприкосновенность, честь и достоинство детей.
Фото: AFP
За принятие законопроекта "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно защиты детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации" №2016 во втором чтении и в целом проголосовали 241 депутат, сообщает " Укринформ ".
В частности, предполагается статью 155 Уголовного кодекса Украины изложить в новой редакции, согласно которой природные или неестественные половые сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенные совершеннолетним лицом, наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок . Такие же действия, совершенные близкими родственниками или членами семьи, лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию потерпевшего или забота о нем, или если они повлекли бесплодие или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
В обновленной части второй статьи 156 речь о том, что такие действия, совершенные в отношении малолетнего или совершенные членами семьи или близкими родственниками, лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию потерпевшего или забота о нем, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
В то же время статья 302 дополняется положением о том, что создание или содержание мест разврата, а также сводничество для разврата и аналогичные действия, совершенные с целью наживы или лицом, ранее судимым за это преступление, или организованной группой с привлечением малолетнего наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
Первый заместитель комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Николай Паламарчук пояснил, что с принятием изменений в статью 155 УК устанавливается четкий минимальный возраст полового совершеннолетия - это 16 лет.
Этот закон вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, 6 декабря 2017 Верховная Рада приняла в целом законопроект №4952 о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями. "За" проголосовал 241 народный депутат.