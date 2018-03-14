России не удастся поссорить Украину и Польшу, уверен министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вопрос влияния России на украинско-польские отношения в Польше рассмотрят 22 марта Фото: Святослав Цеголко / Facebook “Приветствую решение Сейма Польши обсудить вопрос влияния России на украинско-польские отношения. Очевидно, что Россия пытается поссорить нас с польскими друзьями. Не выйдет. У нас было общее прошлое, есть общее настоящее и будет общее будущее. Считаю, что должны и сами быть начеку“, – заявил Климкин. Вітаю рішення Сейму Польщі обговорити питання впливу Росії на українсько-польські відносини.Очевидно,що Росія намагається посварити нас з польськими друзями.Не вийде.У нас було спільне минуле,є спільне сьогодення та буде спільне майбутнє. Вважаю, що маємо і самі більше пильнувати — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 14 марта 2018 г. 13 марта в комитете Сейма по вопросам специальных служб заявили о готовности обсудить роль российских спецслужб в действиях, которые направлены на дестабилизацию польско-украинских отношений. Рассмотрение вопроса пройдет на заседании 22 марта.В октябре 2016 года польский Сейм и Верховная Рада Украины приняли совместную Декларацию памяти и солидарности, которая должна была положить конец историческим спорам. Несмотря на это, исторический вопрос остается источником напряженности между странами.Летом 2017 года украинская сторона отказала польской в поиске и эксгумации захороненных на территории Украины поляков. 2 ноября 2017 года тогдашний министр иностранных дел Польши и член партии "Право и справедливость" Витольд Ващиковский заявил, что Польша намерена запустить процедуру, которая не позволит въехать в страну украинцам, демонстрирующим антипольские взгляды. 26 января 2018 года польский Сейм проголосовал за поправки к закону об Институте национальной памяти. В ночь на 1 февраля документ одобрил польский Сенат. 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал инициативу и отправил ее в Конституционный суд, чтобы тот проверил, не ограничивает ли она свободу слова и убеждений.Закон устанавливает уголовную ответственность за отрицание участия украинских националистов и членов украинских организаций, сотрудничавших с германским Третьим рейхом, в преступлениях против поляков в 1925–1950 годах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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