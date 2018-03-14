Монетизация льгот - это замена натуральных льгот денежными компенсациями, которыми люди могут расплачиваться за полученные услуги

Соответствующее решение правительство приняло на сегодняшнем заседании.

Так, размер ежемесячной выплаты наличных средств в течение двух месяцев со дня вступления в силу постановления утверждают областные и Киевская городская государственная администрация. Их размер определяется путем умножения средней стоимости проезда в городском коммунальном транспорте на 30 поездок.

Для лиц, имеющих право на несколько льгот, назначается ежемесячная наличная выплата самой большой из них.

Размер таких выплат не учитывается при расчете общего дохода семьи для всех видов социальной помощи.

Для лиц, имеющих право на льготы по оплате проезда на междугородных маршрутах, размер выплат увеличивается на 20%.

Для лиц с инвалидностью 1-й, 2-й группы и детей с инвалидностью, обучающихся в высших учебных заведениях, учреждениях общего среднего и профессионального образования, размер выплаты удваивается.

Отметим, что монетизация льгот - это замена натуральных льгот денежными компенсациями. То есть люди вместо бесплатных услуг получают деньги, которыми расплачиваются за полученные услуги.

В ноябре текущего года Кабинет Министров одобрил введение монетизации субсидий с 1 января 2018 года. Постановление было принято после его доработки Министерством социальной политики и Государственной регуляторной службой.

До этого Владимир Гройсман заявлял, что это решение коснется 1500000 семей, которые смогут получить около 700 грн как разовую выплату. Это решение предусматривает денежную выплату, равную стоимости 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс используют для отопления, или 100 кубов газа.

Сама идея монетизации льгот появилась в 2014 году, когда экс-премьер-министр Арсений Яценюк заявил о необходимости перехода от советской модели предоставления льгот.