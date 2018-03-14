Журналисты на официальном сайте украинского Гидрометцентра обнаружили программу, которая добывает криптовалюту, сообщает УНИАН . Стоит отметить, что в коде интернет-страницы гидрометеорологического центра была найдена программа для майнинга криптовалюты CoinHive. Эта программа использует мощность компьютеров пользователей сайта для майнинга криптовалют. По данным источника, наличие данной программы практически не скрывали. Код майнера можно увидеть, если открыть HTML-код сайта, на 35-й строчке. Кроме этого, на данный момент не известно, подвергался сайт ведомства хакерской атаке или программу установили технические работники центра. Как сообщал svodka.net.uа ранее, одна из крупнейших в Японии бирж цифровых валют Coincheck сообщила о потере криптовалюты стоимостью примерно в 534 млн долл. из-за хакерской атаки на свою сеть. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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