Более года назад один из помощников народных депутатов предложил мне взятку в виде квартиры за то, чтобы я, пользуясь служебным положением, помогла медицинскому учреждению получить дорогостоящее оборудование ", - Супрун

Об этом она написала в Facebook , также подтвердила эту информацию пресс-служба МОЗ.

Ранее сообщалось, что детективы НАБУ проводят обыски дома у помощника Олега Ляшко Олега Богачева , а также дома и на работе у мэра Вишневого Ильи Дикова. Речь шла якобы о деле по предложение взятки Ульяне Супрун.

"Более года назад один из помощников народных депутатов предложил мне взятку в виде квартиры за то, чтобы я, пользуясь служебным положением, помогла медицинскому учреждению получить дорогостоящее оборудование", - написала теперь Супрун.

"На следующий день обратилась к детективам НАБУ по заявлению о признаках преступления. Впоследствии я и мой внештатный советник участвовали в следственных действиях, чтобы задокументировать все", - добавила руководитель Минздраве.

Супрун уточнила, что "в дальнейших встреч с помощником народного депутата присоединился и мэр города, который подтвердил намерение взятки в виде квартиры".

"Квартиру предложили оформить на моего внештатного советника, который сыграл роль доверенного лица", - отметила чиновница.

По словам Супрун, МЗ "всегда готово помочь общине" получить оборудование, каким бы дорого стоящим оно не было, - "если в нем действительно есть необходимость".

"В стране действуют многочисленные международные фонды, программы донорской поддержки, в бюджетах городов и общин накопленные существенные бюджетные резервы. Поддерживать запросы от городов и медицинских учреждений на получение необходимого оборудования является частью наших обязанностей. Для их выполнения предлагать должностным лицам взятки нужно" , - заявила и.о. министра.

В свою очередь, МЗ заявил, что предложения взятки дискредитируют работу правительства и не дают восстановить доверие общества к государственной службе и чиновников.

"За всю историю независимой Украины не было доведенных до решения суда дел, открытых по статье 369 Уголовного Кодекса Украины" Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу "с участием руководителей министерств" , - отмечают в министерстве.