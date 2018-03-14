Что готовит нам грядущий год, подскажут звезды. Согласись, лучше иметь шпаргалку в кармане, чтобы заведомо знать, чего ожидать.

Этот астрологический прогноз расскажет тебе о самых важных моментах 2018 года, которые помогут добиться успеха и избежать неприятностей, пишет со ссылкой на .

Но при этом не забывай о самом важном. Ты — творец своей судьбы!

Овны — мощные и энергичные (21 марта — 20 апреля)

Один из самых сильных и деятельных знаков зодиака. Овны жизнерадостны, активны и не боятся быть спонтанными. Там, где Овны, всегда весело, шумно и интересно. Они щедры и заботливы. Очень ценят семью и умеют дарить любовь. При этом они обожают спорить и иногда бывают просто невыносимы. Но отказаться от компании Овна выше всяких сил.

2018 год придется тебе по вкусу. Это время перемен, следовательно не бойся действовать. Тебе предстоит отказаться от многих стереотипов и сменить приоритеты, но всё это произойдет планомерно, без рывков. Перестройка ценностей поможет создать новую жизненную философию. Старайся быть менее жестким и критичным по отношению к другим людям, больше слушай и созерцай.

Апгрейд профессиональных навыков не за горами! В 2018 году Овнам предстоит много учиться и работать, и это усердие будет щедро вознаграждено.

Друзья и коллеги окружат тебя своей любовью и вниманием. И даже если ты захочешь сменить работу, тебя ждет успех. При этом звезды советуют бережнее относиться к деньгам. В марте и апреле грядут непредвиденные расходы, так что стоит поработать над финансовым планированием.

Тельцы — душа семьи (21 апреля — 20 мая)

Тельцы — образец терпеливости и сдержанности, но лучше не доводить их до точки кипения, может не поздоровиться. Эти люди верны в любви и дружбе, не терпят лжи и фальши. Еще те спорщики и правдорубы. Если увидишь их в гневе, беги и прячься!

Тельцы умны и интересны как собеседники. Они уверены в себе и упрямо идут к поставленной цели. Любят жить с комфортом, никогда не откажут себе в полноценном сне и вкусностях.

Ключевое слово 2018 года для Тельцов — шанс. Важно вовремя его заметить и воспользоваться. Твое мировоззрение ожидает удивительная перестройка, и самые сокровенные мечты уже на полпути к исполнению. Но каждый Телец на своем опыте знает, что удача приходит к тем, кто усердно трудится. Не время лениться!

Во второй половине года тебя ожидает карьерный взлет и заслуженный успех. Финансы проложат дорожку к твоему кошельку, благодаря твоей врожденной денежной хватке. Но, чтобы получить большую прибыль, делай ставку на партнерские отношения, а не на работу в одиночку.

Тельцы — консерваторы, но 2018 год усилит тягу к путешествиям и всему новому. Волна вдохновения и энтузиазма вполне может принести одиноким представителям знака новую любовь. Отличное время для путешествий в дальние страны, саморазвития и поиска внутренней гармонии.

Тем, у кого уже есть пара, новый год сулит улучшение отношений с любимым. Тебя ждет знакомство с влиятельными людьми и единомышленниками.

Близнецы — шустрые и пробивные (21 мая — 20 июня)

Близнецы — это настоящие птицы-говоруны, при этом они умеют слушать и сопереживать. Хорошие советчики, но иногда перегибают палку. Чувствуют ложь за версту, хотя и сами иногда грешат художественным вымыслом.

Интеллектуалы и оптимисты, обожают шутить над собой и окружающими. Легко входят в доверие, просто сверхкоммуникабельны! Обожают тактильный контакт. Правда, нередко страдают от перепадов настроения, что сказывается на работе и отношениях с окружающими.

В 2018 году готовься ловить удачу за хвост. Звезды обещают теплые душевные отношения с близкими людьми и большие шансы на осуществление желаний. Но, если сидеть сложа руки, ничего с неба не свалится!

В делах амурных до октября ты будешь чувствовать себя чемпионом. Одиноких Близнецов ожидает долгожданная встреча с сердечным другом. Тем, у кого уже есть пара, новый год сулит прорву чувственных переживаний.

В то же время держи руку на пульсе в отношениях с друзьями и коллегами. Вспыльчивость и вредность могут послужить причиной для ссор. Пусть для Близнецов это крайне сложная задача, но постарайся не давать волю эмоциям.

Раки — романтичные и доверчивые (21 июня — 22 июля)

Чувственные сентиментальные натуры, очень обаятельные и творческие. Заботливы и преданны, в их компании всегда тепло и уютно. При всей своей мягкости очень непредсказуемы и любят почудить, что придает им еще больше шарма.

Раки умеют полностью отдавать себя в любви. Таких людей не хочется терять. По своей натуре они не борцы, но, если нужно, положат голову за правое дело.

Первые 9 месяцев 2018 года ознаменованы знаком семьи. Это касается не только отношений с близкими людьми, но и повышения качества жизни. Раков ожидает покупка жилья, ремонт или банальная перестановка. Переезд в другой город или страну не исключен.

В этом году Ракам предстоит больше трудиться, но и рост заработка не заставит себя ждать. Если ты обдумываешь открытие своего дела, дерзай, шансы на успех высоки.

В погоне за деньгами не забывай о здоровье. Переутомление еще никому не шло на пользу. Побереги себя: помни о полноценном сне, здоровом питании и профилактических мерах. Береженого Бог бережет.

Лев — красавчик (23 июля — 22 августа)

Какие бы бури ни бушевали вокруг них, Львы всегда будут крепко стоять на ногах. Пылкие и страстные натуры, не боятся демонстрировать свои таланты. Общительные и целеустремленные. Мстительные, следовательно лучше не затевать против них грязных игр — сперва казнят, а затем съедят.

2018 год благоприятен для долгосрочных инвестиций. Самое время обзавестись жильем и отдать долги. Неожиданное получение наследства тоже не исключено. Не стоит вестись на легкие деньги, иначе можно прогореть.

Первые 9 месяцев — благоприятное время для новых знакомств и деловых контактов. Будь готов оказаться в центре важных событий и держи нос по ветру: не за горами новый горячий роман.

Проявив упрямство и трудолюбие, ты добьешься своего. Не переживай, если для достижения цели тебе понадобится чуть больше времени, чем ты рассчитывал. Всё придет к тебе в самый нужный момент.

Дева — руководитель и организатор (23 августа — 22 сентября)

Педантичные и рассудительные интеллектуалы. Прекрасные собеседники, по поводу только имеют свое мнение. Относятся к людям с большим уважением, но не прощают обмана и измен. Лидеры на работе и в отношениях. Девам не нужно доказывать свой авторитет — они знают себе цену. Страстные и азартные натуры, последнее слово всегда остается за ними. При это очень ласковые и заботливые.

2018 год будет для Дев довольно хлопотным, но и богатым на приятные эмоции. Ты любишь анализировать каждый свой шаг, следовательно наверняка выберешь правильное направление. Новые классные друзья и интересная работа уже ждут тебя.

Приятным бонусом станет значительный рост доходов. Рискуй с умом, и инвестиции окупятся.

Семейные заботы могут вывести из равновесия, следовательно не стоит хвататься за сердце по каждому пустяку. При позитивном раскладе звезды сулят Девам дорогие покупки вроде жилья или техники.

В период с сентября по декабрь Дев ожидают яркие романтические переживания. В отношениях с друзьями и деловыми партнерами стоит быть более податливым: излишняя резкость может оттолкнуть.

Весы — верные и справедливые (23 сентября — 22 октября)

Легкие и беззаботные, но при этом далеко не поверхностные люди. Очень дружелюбные и харизматичные. Это люди, которым не страшно доверить свою жизнь.

Из-за своей двойственности люди этого знака часто впадают в крайности, но быстро возвращаются в состояние равновесия. Весы — натуры справедливые, но при этом очень тактичные. Дружить и общаться с ними — одно удовольствие.

В любви они очень трепетно относятся к романтике и стремятся к тому, чтобы партнер чувствовал себя комфортно.

Грядущий год сложится для Весов удачно. У тебя хватит энергии и уверенности для воплощения любых проектов — от финансовых до творческих. Если ты уже длительное время бьешься над сложной задачей, не переживай, правильное решение уже на подходе.

Звезды советуют Весам уделить внимание своему телу и не забывать о правильном питании и спорте. Это повысит энергетику и привлечет в твою жизнь новых интересных людей.

Скорпион — воин (23 октября — 21 ноября)

Смелые экспериментаторы, не щадят ни себя, ни других на пути к цели. Умеют производить неизгладимое чувство благодаря эффектной внешности и непревзойденному чувству юмора.

Всегда полны жажды к действию. Умеют зарабатывать, выкладываются на полную. В дружбе ценят любовь, способны защитить близких любой ценой. Не прощают измен и лицемерия.

2018 год станет для Скорпионов тихой гаванью. В карьере, семье и дружбе всё будет идти как по маслу. Не исключены мелкие разногласия со второй половинкой, но ни во что серьезное это не выльется. В поисках пары будь осмотрителен, чтобы не попасть на крючок к мутным личностям.

К денежному вопросу подходи с холодной головой. Любое опрометчивое решение может вылиться в финансовые потери. Вместе с тем звезды сулят прибыль в проектах, связанных с инновационными технологиями.

Дар убеждения поможет тебе обрести моральную устойчивость. Велика вероятность, что тебе захочется углубиться в психологию и самопознание. Новые друзья и единомышленники станут еще одним бонусом 2018 года.

Стрелец — трудоголик (22 ноября — 21 декабря)

Люди-магниты. Общительные, начитанные, но в свой внутренний мир пускают лишь избранных. За любимых готовы горы свернуть. В отношениях ласковые и верные, но иногда ведут себя взбалмошно и капризно. Стрельцы редко страдают от хандры, но если она накатывает, лучше оставить их на время в покое.

2018 год открывает для тебя море возможностей, но их необходимо подкрепить настойчивостью и трудолюбием. Сконцентрируйся на главной цели, чтобы зря не растрачивать свой потенциал.

В личной жизни тебя ожидает серьезный выбор. Перемены неизбежны, но не бойся — всё делается только к лучшему.

В карьере ожидается небольшая остановка. Ради будущего успеха каждый шаг необходимо будет тщательно взвесить и проработать мельчайшие нюансы. Со временем ты получишь хорошую отдачу. Не робей перед препятствиями: они закалят тебя и сделают мудрее.

Почаще общайся с оптимистами и не переставай верить в собственные силы. В этом году есть шанс раз и навсегда завязать с вредными привычками и обрести идеальную форму.

В финансовых делах будь отдельно осмотрительным в период с января по август.

Козерог — горячий (22 декабря — 20 января)

Погружаются в любовь с головой. Хорошие психологи и собеседники. Волевые натуры, способны добиться своего любой ценой. Могут быть резкими, но отходчивы. Обожают побеждать, имеют отличное чувство юмора, но шутки в свою сторону воспринимают со скрипом.

Этот год расставит всё на свои места. Ты наконец-то позабудешь о постоянных нервотрепках и вкусишь положительные перемены во всех жизненных сферах. Успей воплотить самые смелые финансовые проекты до октября 2018 года — велика вероятность урвать большой куш. Тебя ожидают блестящие перспективы, но не пытайся за раз откусить большой кусок. Делай всё постепенно.

Будь внимательным к своему окружению, вероятно, кое-кто строит против тебя козни. Ты сможешь победить недоброжелателя, если трезво оценишь ситуацию и наметишь четкий план действий.

Водолей — легкий и удачливый (21 января — 18 февраля)

Легкие, воздушные и невероятно обаятельные натуры. Живут в своих мечтах и иногда нуждаются в том, чтобы их приземлили. Знают толк в искусстве любви, но могут быть непостоянными, потому что всегда ищут новые впечатления.

В 2018 году Водолеям открыты все дороги. Удача сама плывет тебе в руки, будь то карьера или учеба. Окружающие не поскупятся на любовь и уважение, но и ты не забывай о своей фирменной улыбке.

Всё, что связано с путешествиями и творческими мероприятиями, принесет тебе успех. Хорошо подвешенный язык станет твоим лучшим другом: новых знакомств и полезных связей будет в изобилии.

В этом году тебе предстоит осознать важность работы в коллективе, это может быть спортивная секция, работа или музыкальная группа. Но старайся избегать коллективов, где твое мнение подавляют, — ничего хорошего из этого не получится.

Если в прошлом году в твоих карманах гулял ветер, то в 2018 есть шанс поправить свои финансовые дела. Но будь осмотрительным, иначе потери могут быть серьезными.

Рыбы — партнеры (19 февраля — 20 марта)

Рыбы — невероятно нежные и щедрые люди, очень любят дарить и получать внимание. В то же время они крайне ранимы, хотя и пытаются скрывать это под маской равнодушия. Из-за излишней доверчивости часто набивают много шишек. Большие мечтатели и фантазеры, с ними невозможно соскучиться.

В 2018 году ты можешь смело браться за любые проекты. Успех придет к тем, кто не будет лихачить и правильно расставит приоритеты. Финансовые дела наладятся, ты сможешь увеличить доходы благодаря помощи партнеров: коллег, жена или второй половинки.

Звезды советуют вкладывать деньги в недвижимость и делать крупные покупки. Начиная собственный бизнес, хорошенько всё проанализируй и не торопись. Если сомневаешься, лучше проконсультируйся со знающими людьми.

Амурные дела тесно переплетены с путешествиями. Самое благоприятное время для поездок — ноябрь и декабрь.

Нас ждет множество интересных событий в 2018 году. Пусть эти астрологические предсказания служат ориентиром, но никогда не забывай, что наша судьба находится только в наших руках.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира