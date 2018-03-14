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Ирина Луценко заявила о намерении зарегистрировать в Раде законопроект о реестре педофилов
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14.03.2018 14:16
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Представитель президента в парламенте, нардеп от Блока Петра
Порошенко Ирина Луценко заявила, что необходимо остановить лавину
преступлений против детей в Украине. Луценко: Следующий наш шаг –
подать закон о реестре насильников, педофилов, которые издеваются
над детьми Фото: Блок Петра Порошенка Солідарність / Facebook
"Следующий наш шаг – подать закон о реестре насильников,
педофилов, которые издеваются над детьми, чтобы сделать невозможным
продолжение той лавины преступлений против детей, которые
происходят сегодня в Украине", – сказала Луценко.14 марта
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект
№2016 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины по поводу
защиты детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной
эксплуатации". Инициатором документа выступила Луценко. В
Уголовный кодекс Украины вносятся изменения, согласно которым в нем
будет определен возраст ребенка, подвергшегося сексуальному
злоупотреблению – до 16 лет. Рада 14 марта также приняла
за основу законопроект № 6070, который отменяет необходимость
проведения экспертизы для установления половой зрелости потерпевших
от изнасилований.
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