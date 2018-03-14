Представитель президента в парламенте, нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко заявила, что необходимо остановить лавину преступлений против детей в Украине. Луценко: Следующий наш шаг – подать закон о реестре насильников, педофилов, которые издеваются над детьми Фото: Блок Петра Порошенка Солідарність / Facebook "Следующий наш шаг – подать закон о реестре насильников, педофилов, которые издеваются над детьми, чтобы сделать невозможным продолжение той лавины преступлений против детей, которые происходят сегодня в Украине", – сказала Луценко.14 марта Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2016 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины по поводу защиты детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации". Инициатором документа выступила Луценко. В Уголовный кодекс Украины вносятся изменения, согласно которым в нем будет определен возраст ребенка, подвергшегося сексуальному злоупотреблению – до 16 лет. Рада 14 марта также приняла за основу законопроект № 6070, который отменяет необходимость проведения экспертизы для установления половой зрелости потерпевших от изнасилований. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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