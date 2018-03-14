Он был одним из крупнейших «налогоплательщиков» оккупантов

Задержанному Службой безопасности Украины так называемому «депутату Горловского горсовета» предъявили подозрение в организации террористической группы. Об этом сообщает Новое время, информирует svodka.net.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

«По результатам проведенных обысков по месту жительства указанного лица и его близких родственников обнаружена и изъята документация, мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки, на которых содержится информация о содействии террористической организации «ДНР», — говорится в сообщении.

Согласно решению Шевченковского районного суда Киева злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без альтернативы внесения залога.

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Ранее сообщалось, что в Харькове задержали «депутата ДНР», владеющего одной из крупнейших продуктовых сетей на оккупированных территориях Донбасса.

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