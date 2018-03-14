Замглавы Министерства энергетики и угольной промышленности Игорь Прокопив подал в отставку в феврале. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Прокопива отправили в отставку Фото: Ігор Прокопів / Facebook По данным СМИ, Прокопив подал в отставку 27 февраля.В Минэнерго Прокопив курировал газовую отрасль. Издание "Экономическая правда" сообщало, что он был главным оппонентом главы НАК "Нафтогаз України" Андрея Коболева в министерстве. Это связано с тем, что в 2016 году Прокопив поддержал инициативу Минэкономразвития о передаче "Укртрансгаза" в управление от НАК к Кабмину. Позже компанию вернули в подчинение "Нафтогазу".Прокопив возглавлял "Укртрансгаз" с 11 июля 2014 года. Его отстранили в феврале 2017 года после того, как независимый аудитор Deloitte & Touche выявил ряд нарушений во время официальной проверки счетов компании.Замминистра Прокопив стал в апреле 2017 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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