Накануне было решено, что смотрящим Украины по биатлону не поедет в Россию

"Я подписал новый приказ - о том, что в соответствии с недавно принятым законом Украины" Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях ", украинские спортсмены не будут принимать участие в каких соревнованиях, проходящих на территории России ", - написал Жданов на своей странице в Facebook.

По словам министра, два года назад был издан приказ, касающийся участия спортсменов украинской сборной в спортивных соревнованиях, которые проходят на территории России.

"Мы говорили" да "официальным соревнованием, чемпионатам мира и Европы, этапам Кубков мира, другим турнирам, которые организуют международные спортивные федерации, которые являются частью лицензионных соревнований. Мы говорили" нет "коммерческим соревнования ..." , - пояснил он.

Напомним, вчера после встречи министра молодежи и спорта Игоря Жданова с президентом Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак стало известно, что Сборная Украины по биатлону не будет принимать участие в этапе Кубка мира в российской Тюмени.

В конце февраля Ассоциации биатлона США и Чехии объявили о бойкоте этапа Кубка мира сезона 2017-2018 годов, который пройдет в российской Тюмени в марте. В заявлении американской ассоциации, в частности, отмечается, что Россия по-прежнему не соответствует кодексу Всемирного антидопингового агентства, а спортсменам, которые приезжают в страну, угрожает опасность.