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Британия искала мотивы, чтобы очередные санкции ввести, и нашла, заявил актер и ведущий программы "Новая русская философия" Иван Охлобыстин.

В Великобритании отравили очередного предателя, Лондон впал в истерию, за которой не видно никаких доказательств, что к этому причастна Россия. Как отмечает актер и ведущий программы "Новая русская философия" Иван Охлобыстин, у иностранцев осталось мало поводов, чтобы продолжать свою русофобию.

Поэтому, отметил он, эти поводы создаются сторонними силами. И Россия к этому не причастна.

"Отравили предателя России, полковника ГРУ , а он уже сколько лет там живет. А почему до этого не отравили, я думаю? И уж если тогда не отравили – зачем сейчас травить? Получается, нам – не надо", - поясняет Охлобыстин.

Он отмечает, что России травить перебежчика, который был обменян очень много лет назад нет никакого смысла.

"Они уже и те санкции мотивировали чем-то, и другие. У них уже очень мало мотивов осталось для того, чтобы очередные санкции ввести. Видимо, чтобы сорвать футбольный чемпионат 2018 года или задеть экономически", - заметил он.

По его словам, зато случай со Скрипалем играет на руку иностранцам.

"Они [иностранцы]- глуповатые. Они топят, травят и давят наших предателей сами. Мы их не травим, не топим, не давим. Мы знаем, что это сделает их безнравственное начальство, ради которого они предали нас. Нам это невыгодно", - подчеркнул Охлобыстин .

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