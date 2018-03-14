«Диспетчер Карлос», который якобы работал в киевском аэропорту «Борисполь» и писал в твиттере под псевдонимом spainbuca о том, что украинские самолеты преследовали малайзийский Boeing, оказался человеком по имени Хосе Карос Барриос Санчес, судимым в Испании и арестованным в Румынии за обман. Об этом в совместном расследовании Radio Free Europe/Radio Liberty и группы румынских журналистов-расследователей RISE Project, передает .

Санчес был задержан в августе 2013 года в аэропорту Бухареста. Во время допроса он рассказал, что он испанский гражданин, который остановился в одном из самых дорогих районов румынской столицы и работает рекрутером на другого испанца. Оказалось, он выпросил деньги у восьми румынских граждан (от 80 до 130 евро у каждого), пообещав, что устроит их на работу в авиакомпанию. Против него возбудили дело о мошенничестве.

В процессе расследования выяснилось, что Испания уже объявила мужчину в розыск по всей Европе. Там он подозревался в подлоге и незаконном присвоении имущества. Фотография Санчеса была приложена к документам судебного процесса в Румынии. Журналисты сравнили ее с изображением «испанского диспетчера Карлоса», который давал интервью телеканалу RT Spanish, и поняли, что это тот же человек. Также в интервью его опознали женщина, давшая Санчесу деньги в аэропорту Бухареста, и источник, участвовавший в допросе испанца.

На родине Санчес был председателе жилищного кооператива в Алькорконе (юг Мадрида). Он присвоил сумму в несколько тысяч евро, принадлежащую кооперативу, но в конце концов вернул деньги обратно. В октябре 2010 года суд в Мадриде приговорил его к полугоду тюрьмы. Румынские власти решили передать Санчеса Испании, после экстрадиции он отбыл там назначенный срок.

В марте 2015 года, уже после сбития MH17, Санчес вновь появился в Бухаресте и Мадриде. Журналисты связались с Санчесом в сентябре 2017 года, через сайт Expat.com. Тот рассказал, что после украинского конфликта его аккаунт в твиттере заблокировали «по соображениям безопасности», как было указано в письме, направленном ему администрацией сайта. После этого он решил удалить аккаунт.

Напомним, к концу 2014 года аккаунт Санчеса вновь заработал, вот только вести его стала некая Людмила Лопатышкина. Как и «испанский диспетчер Карлос», она боролась с «украинской хунтой» и ретвитила прокремлевские аккаунты, перемежая это с бессмысленными твитами («бесстрашная — глядит», «раскрашу небо», «В 37-м получил он»), что свидетельстовало о том что госпожа Лопатышкина — робот.

В качестве места работы в своих письмах и на странице в фейсбуке Санчес указывал авиахолдинг International Airlines Group, базирующийся в Лондоне. Представитель компании ответила журналистам, что человек с таким именем никогда у них не работал. Также не признали его и в другой компании, в которой он якобы работал, — SkyTeam.

Во время разговора с журналистами «диспетчер» рассказывал, что «некоторые группы и организации хотят ему навредить» о том, что у него есть аудио- и видеоподтверждения этого. Однако этих материалов журналисты так и не увидели. Он также попытался вымогать у них деньги. Он также сначала назначил им встречу в одном из торговых центров Бухареста, а затем пропал.

В телефонном разговоре он подтвердил, что сидел в испанской тюрьме, но пояснил, что его посадили туда за неуплату алиментов. Он также признал, что никогда не работал диспетчером и не был в Украине во время крушения MH17 над Донбассом.

Он заявил, что получал «огромные суммы денег», которые ему переводили из России. Взамен он должен был писать, что ему скажут, под своим аккаунтом в твиттере. Санчес, по его словам, получал денежные переводы от RT задолго до его интервью телеканалу в мае 2014 года — это якобы было компенсацией за то, что он писал в твиттере. Всего, утверждал испанец, он получил из России $48 тыс.

Представитель RT отрицала, что телеканал когда-либо платил Санчесу.

17 июля 2014 года в твиттере появилась запись: «Военные самолеты пролетали рядом с 777 за три минуты до того, как он исчез с радаров, только три минуты». Ее опубликовал блогер под псевдонимом spainbuca. За несколько месяцев до этого он впервые стал известен публике — 9 мая 2014 года телеканал RT посвятил ему целый текст на своем сайте. К тексту была приложена фотография с закрытой верхней частью лица. Человек, которого называли авиадиспетчером Карлосом из аэропорта Борисполя, рассказывал, как ему угрожали за «антиукраинскую» позицию. «Мои сослуживцы не только собирались донести властям о том, что я высказываю свою точку зрения, они призывали к тому, чтобы прислали ко мне целый батальон, чтобы меня выслали из страны, чтобы меня убили», — утверждал он.

Первым сообщение «испанского диспетчера» о военных самолетах, якобы преследовавших «Боинг», также опубликовал сайт RT. Затем этот фейк подхватили «Россия-24», «РИА Новости», ТАСС, «Первый канал», НТВ и другие.

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