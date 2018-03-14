Украинским спортсменам запретили участвовать в соревнованиях на территории РФ

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ о запрете выступлений украинских спортсменов в любых соревнованиях, которые проводятся на территории Российской Федерации.

"Я подписал новый приказ – о том, что в соответствии с недавно принятым законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", украинские спортсмены не будут принимать участие в каких-либо соревнованиях, проходящих на территории РФ", - написал он на своей странице в Facebook в среду.

Этим приказом запрещается участие членов национальных сборных команд Украины по всем видам спорта участвовать во всех спортивных соревнованиях, которые проходят в России. Также рекомендовано украинским федерациям по всем видам спорта воздержаться от участия в спортивных мероприятиях на территории РФ.

Кроме того, департаменту олимпийского спорта и департаменту физической культуры и неолимпийских видов спорта Министерства спорта поручено обратиться в международные спортивные федерации с призывом не предоставлять право спортивным организациям РФ проводить международные соревнования на территории "страны-агрессора" и страны, которая нарушает кодекс Всемирного антидопингового агентства.

И.Жданов считает, что соревнования в России являются опасными для спортсменов из Украины, учитывая проводимую РФ внутреннюю и внешнюю политику.

Министр напомнил, что два года назад был издан приказ, который говорил о том, что спортсмены из Украины будут участвовать в официальных соревнованиях на территории РФ под эгидой международных федерацией, являющиеся частью лицензионных соревнований. При этом украинские спортсмены не должны были участвовать в коммерческих соревнованиях, которые не проходят под патронатом международных федераций.