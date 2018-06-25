В Украине минимальная заработная плата составляет 3723 грн. В среднем украинцы получают 8480 грн ежемесячно.

За рубежом работодатели обещают платить больше. Можно найти работу на 80 и более тыс. грн, передает со ссылкой на .

Директор по продажам (Грузия)

Директору по продажам в Грузии компания Billion Estate обещает платить 130 тыс. грн. Работу предлагают в международном строительном холдинге с главным офисом в Батуми. Ищут специалиста, который готов построить отдел продаж с нуля. Развиваться сам и развивать компанию. Взамен работодатель предлагает возможность реализации интересных проектов, командировки по всему миру, постоянное развитие и конкурентная оплата труда.

Врач-дерматолог (Кувейт)

На зарплату 117 тыс. грн ищут врача-дерматолога в Кувейт. В частные клиники нужны женщины от 25 до 42 лет, с медицинским образованием, опытом работы от 2-х лет и знанием английского. Работать придется шесть дней в неделю с одним выходным. Работодатель обещает официальное трудоустройство. Также оплачивает перелет, медстраховку, трансфер до места работы и жительство.

Работник на мясной фабрике (Великобритания)

Работнику на мясной фабрике в Великобритании будут платить 84 тыс. грн в месяц. Это работа для мужчин, женщин и семейных пар до 50 лет. Нужны люди даже без опыта и с минимальным английским. Однако инициативные и мотивированы. Правда будущем работнику придется самостоятельно оплачивать проживание - 85 фунтов в неделю. Это около 3-х тыс. грн.

Строитель (страны Европы)

Работодатели из Швеции, Бельгии, Голландии, Литвы и Германии на зарплату 80 тыс. грн ищут специалистов строительной сферы (черновая кладка, бетонные работы, гипсокартон, малярка, плитка, электричество, кровля, сантехника). Специалисты нужны с опытом работы от 5 лет и в возрасте до 55 лет. Работать придется 10-12 часов в день. Работодатель оплачивает жилье. Правда питаться нужно самостоятельно.

Водитель-международник на автовоз легковых авто (Германия)

Компания HS Transport водителю-международнику предлагает платить 80 тыс. грн. Ищут водителей категории Е на автовозы по трассам Европы. Нужны специалисты до 55 лет с опытом вождения по дорогам Европы минимум 6 месяцев. Общий стаж по категории Е - минимум год. Кроме того, необходимо иметь загранпаспорт, пластиковые водительские права, чип-карты. Работодатель обещает официальное трудоустройство и гибкий график.

Психологи установили, что в среднем по миру $95 тыс. в год позволят человеку быть довольным жизнью. Это около 2,5 млн грн в год или 210 тыс. в месяц. Ученые считают, что для эмоционального равновесия довольно $60 тыс. в год. В то же время средняя месячная зарплата в Украине составляет 8 777 грн. Это в 15 раз меньше уровня "эмоционального комфорта" или почти в 24 раза ниже "уровня счастья".

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