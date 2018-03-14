случай произошел во время официальной церемонии встречи президента Австрии

Во время официальной церемонии встречи у одного из солдат почетного караула на землю упала шапка. Она лежала на земле, пока выполняли гимны Австрии и Украины. Затем Порошенко поднял шапку и надел ее солдату на голову.

Фото: facebook.com/svyatoslav.tsegolko

"Военная шапка с украинским трезубцем не должна лежать на земле. Президент помог воину почетного караула. Очень по-человечески", - сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.