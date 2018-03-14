|Порошенко поднял шапку солдата почетного караула - ВИДЕО
|14.03.2018 14:32
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случай произошел во время официальной церемонии встречи президента АвстрииПрезидент Петр Порошенко с супругой Мариной встретили президента Австрии Александра Ван дер Беллен, который прибыл в Украину с трехдневным официальным визитом.
Фото: стопкадр видео
Во время официальной церемонии встречи у одного из солдат почетного караула на землю упала шапка. Она лежала на земле, пока выполняли гимны Австрии и Украины. Затем Порошенко поднял шапку и надел ее солдату на голову.
Фото: facebook.com/svyatoslav.tsegolko
"Военная шапка с украинским трезубцем не должна лежать на земле. Президент помог воину почетного караула. Очень по-человечески", - сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.
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