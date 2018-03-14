Украинская теннисистка 15-летняя Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира ITF в китайском Шэньчжэне, сообщает РБК-Украина.

Стоит отметить, что в поединке второго раунда украинка обыграла 23-летнюю китаянку Сюнь Фанъин со счетом 6:2, 1:6, 6:4.

По данным источника, матч продлился 1 час и 30 минут, но он был прерван из-за погодных условий во втором сете при счете 3:0 в пользу китаянки.

Кроме этого, только за матч теннисистки не сделали ни одного эйса, но Фанъин допустила 5 двойных ошибок, а Костюк – 1. При этом и китаянка, и украинка реализовали по 5 брейк-пойнтов.

В следующем раунде турнира наша теннисистка сыграет с 24-летней Луксикой Кумкхум из Таиланда.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, украинская теннисистка Леся Цуренко защитила свой титул на турнире WTA International "Abierto Mexicano Telcel", который завершился в мексиканском городе Акапулько.

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