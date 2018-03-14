Британия потребовала от Москвы объяснений, но России ультиматум проигнорировала.

Великобритания созвала внеочередное заседание Совета безопасности ООН, чтобы обсудить ситуацию с отравлением российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, информирует svodka.net.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на Министерство иностранных дел Великобритании.

Кроме того, в ближайшее время премьер-министр Тереза Мэй должна объявить о мерах против России в связи с этим отравлением.

Напомним, в 2006 году Скрипаль в России был осужден за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами. По информации СМИ, Скрипаль продолжал работать на западные спецслужбы и после высылки из РФ.

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4 марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери. Как выяснилось, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разработано в РФ. В связи с этим российский посол был вызван в МИД Великобритании.

Британия потребовала от Москвы объяснений, но России ультиматум проигнорировала.

«Новичками» называют высокотоксичные нервно-паралитические вещества, разработанные в СССР в 1970-х и 1980-х годах. Одно из веществ этой группы, А-232 обладает более высокой токсичностью, чем известный токсин VX, способный убить человека за несколько минут. Этот препарат выпускался в нескольких версиях, одна из которых была одобрена российской армией для использования в качестве химического оружия.

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