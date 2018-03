var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4058; coreola.articleid = 236429; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4058] = 4058; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs.html", "name": "Блоги" } } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs/chernovol.html", "name": "Тарас Чорновил" } } ] } ГОРДОН



Блоги



Тарас Чорновил

Тиллерсона таки жалко. Для нас и для Америки он был хорошим госсекретарем. Надеюсь, Помпео будет еще лучшим { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/blogs/chernovol/tillersona-taki-zhalko-dlya-nas-i-dlya-ameriki-on-byl-horoshim-gossekretarem-nadeyus-pompeo-budet-eshche-luchshim-236429.html" }, "headline": "Тиллерсона таки жалко. Для нас и для Америки он был хорошим госсекретарем. Надеюсь, Помпео будет еще лучшим", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/img/article/2364/29_main.jpg", "height": "746", "width": "560" }, "datePublished": "2018-03-14T14:20:27+02:00", "dateModified": "2018-03-14T14:35:39+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "description": "У уволенного с поста госсекретаря США Рекса Тиллерсона была персональная несовместимость с президентом страны Дональдом Трампом, считает политолог, экс-нардеп Тарас Чорновил." , "keywords": "США, Тарас Чорновил, Дональд Трамп, Рекс Тиллерсон, Майк Помпео" } Тарас Чорновил Украинский политолог. В 2000–2012 годах – народный депутат Украины. Был членом Партии регионов. В 2004 году руководил штабом Виктора Януковича перед вторым туром президентских выборов. В 2008 году покинул ряды Партии регионов. все материалы автора → Тиллерсона таки жалко. Для нас и для Америки он был хорошим госсекретарем. Надеюсь, Помпео будет еще лучшим Сегодня 14.20 | комментариев: Отставка Тиллерсона и назначение госсекретарем США Майка Помпео. Как и все у Трампа: ожидаемо, но неожиданно. Противостояние Тиллерсона и Трампа имеет свою старую историю. Оно не касалось отношений к Украине и нашей войны с Рашистаном. Основные разногласия были по КНДР, также по Ирану и еще ряду других стран, а также – персональная несовместимость. Трамп позволял себе жестко атаковать Тиллерсона, а тот как-то публично обозвал президента придурком. Тема отставки вспыхнула прошлой осенью, тогда ее уже все обсудили и ждали официального сообщении, однако в Белом доме журналистов обвинили в распространении фейков.Но уже тогда CNN прогнозировало, что на пост госсекретаря будет назначен Майк Помпео, который занимал должность руководителя ЦРУ. В итоге так и произошло. Для Тиллерсона это было неожиданностью. Он прервал визит в страны Африки и вылетел в США.Что касается Помпео, то он не был комплиментарно настроен по отношению к Трампу, на праймериз поддерживал его конкурента, всегда подтверждал, что российское вмешательство в американские выборы точно было. А совсем недавно прямо обвинил Путлера во лжи, когда тот пытался это отрицать. Но у него с Трампом нет психологической несовместимости. А еще есть много общего во взглядах: на Иран, свободную продажу оружия, внутреннюю политику. Оба упорно критиковали Обаму за его социальную и экономическую политику и тому подобное.И главное. Отношение к России. Не берусь говорить с уверенностью на будущее, но до сих пор Помпео называли главным вашингтонским ястребом, а все российские СМИ добавляли, что он жестко настроен против России и Путина. Также акцентируют внимание на его демонстративной недипломатичности, когда речь идет о рашистском царьке. Не вижу оснований, чтобы что-то кардинально поменялось.Что касается Украины, то он выглядит нашим сторонником и потенциальным союзником даже вне контекста своих антироссийских настроений. Похоже, что с его приходом Украина должна подняться на пару ступенек в шкале американских приоритетов. Но не хочу загадывать наперед. Пока нам надо безотлагательно наращивать уровень контактов с новым шефом дипведомства. Они были вполне приличные. Но глава спецслужбы по определению должен быть более закрытым, чем главный дипломат.Слышал по своим контактам, что наше посольство сразу обратилось к протоколу с просьбой о неотложных переговорах будущего госсекретаря и нашего президента. Думаю, что состоятся, думаю, что успешно, убежден, что победа будет за нами, хотя нашу собственную работу никто за нас выполнять не станет. Это уже камень в огород нашей Рады, которая сегодня демонстрирует вершины саботажа.А о новом директоре ЦРУ пока не знаю ничего, кроме того, что это женщина. Первая женщина на такой должности.P.S.: Тиллерсона таки жалко. Он не заслужил такого увольнения. Не хочу, чтобы мы сейчас начали что-то о нем плохое говорить. Для нас и для Америки он был хорошим госсекретарем. Надеюсь, что Помпео будет еще лучшим. Источник: Taras Chornovil / Facebook Опубликовано с личного разрешения автора Сводка.нет - Новости Украины и Мира



Теги: тарас чорновил