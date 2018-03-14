|Чорновил: Тиллерсона таки жалко. Для нас и для Америки он был хорошим госсекретарем. Надеюсь, Помпео будет еще лучшим
|14.03.2018 14:40
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Украинский политолог. В 2000–2012 годах – народный депутат Украины. Был членом Партии регионов. В 2004 году руководил штабом Виктора Януковича перед вторым туром президентских выборов. В 2008 году покинул ряды Партии регионов.все материалы автора →
Тиллерсона таки жалко. Для нас и для Америки он был хорошим госсекретарем. Надеюсь, Помпео будет еще лучшимСегодня 14.20 | комментариев: Отставка Тиллерсона и назначение госсекретарем США Майка Помпео. Как и все у Трампа: ожидаемо, но неожиданно. Противостояние Тиллерсона и Трампа имеет свою старую историю. Оно не касалось отношений к Украине и нашей войны с Рашистаном. Основные разногласия были по КНДР, также по Ирану и еще ряду других стран, а также – персональная несовместимость. Трамп позволял себе жестко атаковать Тиллерсона, а тот как-то публично обозвал президента придурком. Тема отставки вспыхнула прошлой осенью, тогда ее уже все обсудили и ждали официального сообщении, однако в Белом доме журналистов обвинили в распространении фейков.Но уже тогда CNN прогнозировало, что на пост госсекретаря будет назначен Майк Помпео, который занимал должность руководителя ЦРУ. В итоге так и произошло. Для Тиллерсона это было неожиданностью. Он прервал визит в страны Африки и вылетел в США.Что касается Помпео, то он не был комплиментарно настроен по отношению к Трампу, на праймериз поддерживал его конкурента, всегда подтверждал, что российское вмешательство в американские выборы точно было. А совсем недавно прямо обвинил Путлера во лжи, когда тот пытался это отрицать. Но у него с Трампом нет психологической несовместимости. А еще есть много общего во взглядах: на Иран, свободную продажу оружия, внутреннюю политику. Оба упорно критиковали Обаму за его социальную и экономическую политику и тому подобное.И главное. Отношение к России. Не берусь говорить с уверенностью на будущее, но до сих пор Помпео называли главным вашингтонским ястребом, а все российские СМИ добавляли, что он жестко настроен против России и Путина. Также акцентируют внимание на его демонстративной недипломатичности, когда речь идет о рашистском царьке. Не вижу оснований, чтобы что-то кардинально поменялось.Что касается Украины, то он выглядит нашим сторонником и потенциальным союзником даже вне контекста своих антироссийских настроений. Похоже, что с его приходом Украина должна подняться на пару ступенек в шкале американских приоритетов. Но не хочу загадывать наперед. Пока нам надо безотлагательно наращивать уровень контактов с новым шефом дипведомства. Они были вполне приличные. Но глава спецслужбы по определению должен быть более закрытым, чем главный дипломат.Слышал по своим контактам, что наше посольство сразу обратилось к протоколу с просьбой о неотложных переговорах будущего госсекретаря и нашего президента. Думаю, что состоятся, думаю, что успешно, убежден, что победа будет за нами, хотя нашу собственную работу никто за нас выполнять не станет. Это уже камень в огород нашей Рады, которая сегодня демонстрирует вершины саботажа.А о новом директоре ЦРУ пока не знаю ничего, кроме того, что это женщина. Первая женщина на такой должности.P.S.: Тиллерсона таки жалко. Он не заслужил такого увольнения. Не хочу, чтобы мы сейчас начали что-то о нем плохое говорить. Для нас и для Америки он был хорошим госсекретарем. Надеюсь, что Помпео будет еще лучшим.
Источник: Taras Chornovil / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
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