Погода, Новости, загрузка...
Иранская авиакомпания впервые начнет нанимать женщин-пилотов
14.03.2018 14:40
Иранская авиакомпания впервые начнет нанимать женщин-пилотов
Сейчас в компании около 16% сотрудников среднего звена - женщины
Руководство крупнейшей иранской авиакомпании Iran Air приняло решение об открытии вакансий пилотов для женщин.
Иранская авиакомпания впервые начнет нанимать женщин-пилотов Фото: Fotolia / Borna_Mir

"Для нас очень важно, чтобы между наших сотрудников были женщины-пилоты", - отметил директор компании Фарзана Шарафбафи,  сообщила иранская газета Tehran Times, передает " Интерфакс-Украина".

Ежегодно руководство Iran Air объявляет об открытии нескольких вакансий, и в этом году выговор будет сделан на привлечение в компанию женщин как пилотов.

На данный момент около 16% сотрудников среднего звена, работающих в компании - женщины.

Авиалиния Iran Air, главный офис которой находится в Тегеране, обеспечивает 25 маршрутов внутри страны, а также десятки международных рейсов.

В начале февраля в Иране полиция арестовала 29 женщин , которые сняли с себя платки в знак протеста против закона, который заставляет женщин покрывать голову в публичных местах. Также страной, где после исламской революции 1979 года установлен клерикальный консервативный режим, прокатилась волна возмущения из-за рекомендацию, что прозвучало на государственном телевидении женщинам: "если ваш мужчина вас даже бьет, - не делайте сопротивление, а вымойте ему ноги и ... поцелуйте в стопы " . 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить