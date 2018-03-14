|Иранская авиакомпания впервые начнет нанимать женщин-пилотов
|14.03.2018 14:40
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Сейчас в компании около 16% сотрудников среднего звена - женщиныРуководство крупнейшей иранской авиакомпании Iran Air приняло решение об открытии вакансий пилотов для женщин.
Фото: Fotolia / Borna_Mir
"Для нас очень важно, чтобы между наших сотрудников были женщины-пилоты", - отметил директор компании Фарзана Шарафбафи, сообщила иранская газета Tehran Times, передает " Интерфакс-Украина".
Ежегодно руководство Iran Air объявляет об открытии нескольких вакансий, и в этом году выговор будет сделан на привлечение в компанию женщин как пилотов.
На данный момент около 16% сотрудников среднего звена, работающих в компании - женщины.
Авиалиния Iran Air, главный офис которой находится в Тегеране, обеспечивает 25 маршрутов внутри страны, а также десятки международных рейсов.
В начале февраля в Иране полиция арестовала 29 женщин , которые сняли с себя платки в знак протеста против закона, который заставляет женщин покрывать голову в публичных местах. Также страной, где после исламской революции 1979 года установлен клерикальный консервативный режим, прокатилась волна возмущения из-за рекомендацию, что прозвучало на государственном телевидении женщинам: "если ваш мужчина вас даже бьет, - не делайте сопротивление, а вымойте ему ноги и ... поцелуйте в стопы " .