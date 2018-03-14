Трамп избран, прежде только, благодаря тому, что объявил о своей готовности демонтировать сложившуюся систему глобального разделения труда именно потому, что эта система, хотя формально выгодна самим США, но породила в них множество крайне нежелательных побочных эффектов. При этом Трампу ставят палки в колёса не только демократы, но и республикацы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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