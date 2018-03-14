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Вагітна Джамала показала тренування учасників на "Голосі країни" (ВІДЕО)
14.03.2018 14:45
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Відома співачка Джамала, яка зараз також працює і тренером у шоу "Голос країни-8", з дня на день очікує первістка, втім, встигає буквально все: днями зірка поділилася фото з фотосесії для нового випуску Elle, а напередодні показала, як відбуваються репетиції з учасниками її команди на "Голосі".

На кількох відео, які з'явилися в Інстаграмі зірки, вона вчить дівчат з команди правильно дихати та співати.

"Я не вчу, я рекомендую", - додає співачка хештегами, жартуючи, що називає своїх учасників "професурою". Результати тренування можна буде побачити у перших "боях" вже цієї неділі.

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa) 13 Бер 2018 р. о 1:31 PDT


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