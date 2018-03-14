Украинский телеведущий и шоумен резко высказался в отношении киевлян, которые предвзято относятся к приехавшим в столицу.

Он привел в пример обсуждение переименования площади Льва Толстого в одном из столичных сообществ.

"Меня выбесило другое! Это отношение коренных киевлян к приезжим жителям столицы, которым повылазило в комментариях", - написал он на своей странице в .

Притула опубликовал несколько из них:

"Юлия Свечкарева: Как же вы достали с переименованиями. Понаехали и решают здесь за киевлян. Давайте уже и поменяем";

"Сергей Михайлов: Покажите мне этих "киевлян", которые высказались за переименование?! Это лимитчиков понаехавших за киевлян приняли?";

"Надежда Васильченко: Грустно. Переименовывают лица, а не имеющие к отношения! Прописка - это еще не киевлянин!";

"Елена Гавриш: Задолбали уже со своими переименованиями... Отстаньте от , его улиц, площадей, станций метро и т.д. Езжайте в свою малую семью там и переименовывайте ... я, коренная киевлянка, боюсь потеряться в родном городе... из-за вас";

"Киевляне! Вы чего?! Вы обвиняете нас в чем? В том, что мы пытаемся как-то влиять на положение дел в городе, где мы живем?! Вы действительно считаете, что не рождение в не позволяет нам влиять на процессы в столице? Вы с нас сейчас смеетесь, что ли? Может докатимся до раисся - для русских, масква для масквичей?" - возмутился шоумен.

Также он рассказал, как начинал работать в столице.

"Мы пахали. И не на одной работе. А на двух-трех. Я вставал в 5 утра, чтобы поехать на работу на радио. Зарплатой на радио я мог оплатить жилье. Все! Вторая работа была на жизнь. Но я хотел немножко больше, следовательно у меня была еще и третья работа. Но не было ни одного знакомого киевлянина, который бы пахал на трех работах", - отметил телеведущий.

При этом Притула подчеркнул, что не осуждает и не называет ленивыми киевлян.

"Я просто призываю относиться с уважением к нам, к тем, кто "понаехавший". Потому что мы, во-первых, сняли с ваших голов, много геморроя в смысле черной работы, а во-вторых, киевляне, мы своим трудом заслужили право влиять на процессы в этом городе. Даже если без прописки. Просто нас много. Очень. Мы - это няни в родильных домах и таксисты, мы - это военнослужащие по контракту и менеджеры, у которых сложился карьерный рост, мы - это телеведущие и солисты популярных групп. И мы не претендуем на ваше право называться киевлянами. Мы - жители . Но мы привыкли, чтобы там, где мы живем, нам было удобно! Смиритесь!" - заключил он.















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