Программа макрофинансовой помощи ЕК рассчитана на год и предусматривает 2 транша - Данилюк Новая программа макрофинансовой помощи Европейской Комиссии рассчитана на один год и предусматривает два транша, сообщил министр финансов Александр Данилюк. "Программа макрофинансовой помощи действительно рассчитана на год. С самого начала она привязана к программе МВФ, следовательно она до апреля следующего года. И она рассчитана на два транша общей суммой 1 млрд евро", - сказал министр финансов на пресс-брифинге в среду. Как сообщалось, 28 февраля ЕК инициировала новую программу макрофинансовой помощи Украине. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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