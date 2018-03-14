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Программа макрофинансовой помощи ЕК рассчитана на год и предусматривает 2 транша - Данилюк
14.03.2018 14:46

Программа макрофинансовой помощи ЕК рассчитана на год и предусматривает 2 транша - Данилюк

Программа макрофинансовой помощи ЕК рассчитана на год и предусматривает 2 транша - Данилюк

Новая программа макрофинансовой помощи Европейской Комиссии рассчитана на один год и предусматривает два транша, сообщил министр финансов Александр Данилюк.

"Программа макрофинансовой помощи действительно рассчитана на год. С самого начала она привязана к программе МВФ, следовательно она до апреля следующего года. И она рассчитана на два транша общей суммой 1 млрд евро", - сказал министр финансов на пресс-брифинге в среду.

Как сообщалось, 28 февраля ЕК инициировала новую программу макрофинансовой помощи Украине.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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