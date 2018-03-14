Об этом рассказала депутат Киевсовета, знаток по образовательным вопросам Наталья Шульга.

По ее словам, первые два года учебы вообще не будет оценок.

«Будут оцениваться не знания, а прогресс в приобретении знаний. Родители будут привлекаться только тогда, когда учитель чувствует, что проблема не в классе, а, наверное, дома. Элементы оценивания будут появляться в 3-4 классах. Мы отказываемся от рейтингов и т.д», — подчеркнула депутат.

Кроме того, кардинально поменяется принцип набора в школы.

«Дети будут идти в ту школу, которая ближе к ним. У нас перенаселение только в тех микрорайонах, где застройка шла без инфраструктуры. В Киеве это есть в Дарницком районе, где сдавали целые микрорайоны без инфраструктуры», — констатировала она.

Изменится также и само преподавание в начальной школе.

«Задание учителя теперь видеть каждого ребенка, как он настроен, какая у него мотивация, что его больше только привлекает, и отбирать деток по 3-5 в группе и давать им задание. Мы будем это требовать от учителей, и аттестация учителей будет идти именно по результатам их успешного удовлетворения этой парадигмы, которую мы меняем в образовании», — добавила Шульга.

Также она отметила предоставление учителям больше свободы в выборе материалов для преподавания.

«Учитель хотя и имеет утвержденный стандарт, но как он будет добиваться этого результата, ему предоставляется свобода теперь. Он может привлекать все необходимые ему ресурсы. Нет полицейского контроля, что вот только этот учебник, и выговор на работу в классе по проектной деятельности, чтобы минимизировать домашние задания», — подытожила знаток.

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