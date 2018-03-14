|Президент Австрии: в аннексированном Крыму не могут происходить правовые выборы РФ
|14.03.2018 14:48
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"С точки зрения Австрии понятно, что аннексия Крыма противоправна, была и есть"Федеральный президент Австрии Александер ван дер Беллен считает, что выборы российского президента на территории аннексированного Крыму не могут быть правомочным.
Александер ван дер Беллен. Фото: reuters.com
"С точки зрения Австрии понятно, что аннексия Крыма противоправна, была и есть. И это также является позицией Европейского Союза, следовательно на территории не могут происходить правомочны выборы в российский парламент или президента", - сказал Александр ван дер Беллен, передает "Интерфакс Украина " .
При этом он подчеркнул: "Это не только моя точка зрения. Это однозначно точка зрения только австрийского правительства" .
Ранее м инистр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал жителей оккупированного Крыма не участвовать и не помогать в организации выборов президента России.
Напомним, что г ромадянам Украины, которые примут участие в организации или проведении российских выборов в аннексирована Крыму , будет угрожать ответственность по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).