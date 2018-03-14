В среду, 14 марта, Верховная Рада приняла закон, который устанавливает минимальный возраст полового совершеннолетия в 16 лет, сообщает Корреспондент .

Стоит отметить, что за данный законопроект проголосовал 241 народный депутат. Таким образом соответствующее изменение внесено и в Уголовный кодекс.

По данным источника, ранее уголовная ответственность предусматривалась за половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости. Так как конкретный возраст не указывался, то проводилась соответсвующая медицинская экспертиза.

Но, на данный момент, за естественные или неестественные половые отношения с лицом, которое не достигло 16-летнего возраста, совершенные совершеннолетним лицом, будут наказываться ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок. А в случае если половые отношения были совершены близкими родственниками или членами семьи, законопреступников будут наказывать лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Кроме того, закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет для лиц, которые создают места разврата с привлечением малолетнего лица.

Как сообщал svodka.net ранее, президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О предотвращении и противодействии домашнему насилию".

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