|Луценко: В Херсонской области готовили решение об импичменте Порошенко
|14.03.2018 14:56
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За организацию решение об импичменте местным советам обещали $ 25 тысГенеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в Херсонской области готовили решение об импичменте Петра Порошенко.
Петр Порошенко, Юрий Луценко. Фото: Андрей Поликовский / iPress.ua
"Прокуратура АР Крым вместе с СБУ в рамках противодействия подрывной деятельности провели 28 обысков в разных областях Украины. Получены доказательства причастности ряда лиц в сотрудничестве с антиукраинскими центрами в РФ и на оккупированных ею территорий" , - пишет Луценко в Facebook.
"В Херсонский области обнаружена переписка с антиукраинским центром с задачей организовать решение местными советами об импичменте Президента за вознаграждение в 25 тыс долл" , - говорится в сообщении.
"В Харьковской обл изъяты карты мостов и переправ, патроны, гранаты, пластид с электрозапалом и денежные средства 50 тыс долл, денежные карточки рус банка. Во Львовской области изъяты записи с подготовленным выступлением на международной конференции с поддержкой оккупации Крыма Россией", - написал генпрокурор .
Напомним, что 11 февраля около полусотни активистов собрались у дома президента Украины Петра Порошенко в Козине (Киевская область), чтобы выразить ему недоверие.