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Чичваркин об отравлении Скрипаля: Я буду больше озираться по сторонам. Шутка, конечно, горькая. Видео
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14.03.2018 15:04
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Сооснователь "Евросети", российский бизнесмен Евгений Чичваркин,
проживающий в Великобритании, заявил "Настоящему времени", что
будет опасаться за свою жизнь после покушения на бывшего офицера
российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. По словам
бизнесмена, "какой-то идиот" может попросить президента России
Владимира Путина отдать приказ на убийство. "Российские спецслужбы
убили двух человек. Судя по всему, дочь этого разведчика не давала
клятву и присягу служить ФСБ или ГРУ или кому-то там… Понимаете,
мутированные мозги чекистов – сложно предсказать, что они
выдумают", – заявил Чичваркин. Он рассказал, что недавно по
российскому телевидению объявляли, будто Чичваркин и российский
оппозиционер Михаил Ходорковский – "сакральные жертвы". "Что в их
мозгах? У них инфицированный мозг. За бизнес у меня нет никаких
опасений, а то, что какой-то дурак может попросить у Путина... и
Путин даст согласие…. Я буду больше озираться по сторонам. Шутка,
конечно, горькая", – добавил бизнесмен. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке | Чичваркин: Мутированные
мозги чекистов – сложно предсказать, что они выдумают Фото: Марина
Банделюк / Facebook 4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю
дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с
симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта
местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.12 марта
Мэй сообщила, что, по данным следствия, во время
покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок",
разработанный в России. Она потребовала от Кремля до
вечера 13 марта предоставить объяснения случившемуся,
иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением
силы Россией против Соединенного Королевства.Позицию Великобритании
поддержали
власти Франции, США, Германии и Австралии.13
марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил,
что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона. В этот же
день МИД РФ потребовал от Британии предоставить России
образцы вещества, которым отравили Скрипаля.Спикер Кремля Дмитрий
Песков заявил сегодня, что Москва проинформировала Лондон
по дипломатическим каналам о непричастности к отравлению
Скрипаля.видео " Видео: currenttime.tv
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