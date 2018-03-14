Сооснователь "Евросети", российский бизнесмен Евгений Чичваркин, проживающий в Великобритании, заявил "Настоящему времени", что будет опасаться за свою жизнь после покушения на бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. По словам бизнесмена, "какой-то идиот" может попросить президента России Владимира Путина отдать приказ на убийство. "Российские спецслужбы убили двух человек. Судя по всему, дочь этого разведчика не давала клятву и присягу служить ФСБ или ГРУ или кому-то там… Понимаете, мутированные мозги чекистов – сложно предсказать, что они выдумают", – заявил Чичваркин. Он рассказал, что недавно по российскому телевидению объявляли, будто Чичваркин и российский оппозиционер Михаил Ходорковский – "сакральные жертвы". "Что в их мозгах? У них инфицированный мозг. За бизнес у меня нет никаких опасений, а то, что какой-то дурак может попросить у Путина... и Путин даст согласие…. Я буду больше озираться по сторонам. Шутка, конечно, горькая", – добавил бизнесмен. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Чичваркин: Мутированные мозги чекистов – сложно предсказать, что они выдумают Фото: Марина Банделюк / Facebook 4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.12 марта Мэй сообщила, что, по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. Она потребовала от Кремля до вечера 13 марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.13 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона. В этот же день МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил сегодня, что Москва проинформировала Лондон по дипломатическим каналам о непричастности к отравлению Скрипаля.видео " Видео: currenttime.tv Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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