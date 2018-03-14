Как отмечают в ЕК, стоимость визового сбора не менялась с 2006 года

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

"Учитывая существенное увеличение расходов на обработку визовых заявлений в последние годы будет введено умеренное увеличение визового сбора (с 60 до 80 евро)" - говорится в сообщении.

Как отмечают в ЕК, стоимость визового сбора не менялась с 2006 года.

"Это умеренное увеличение направлено на то, чтобы позволить государствам-членам поддерживать надлежащий уровень консульских работников во всем мире, обеспечить усиление показателей безопасности, а также усовершенствовать ИТ-оборудование и программное обеспечение, не создавая препятствий для заявителей на получение визы" - пояснили в Еврокомиссии .

При этом в ЕК указывают на то, что предлагаемая стоимость визы в 80 евро останется относительно низкой по сравнению с другими государствами. Для сравнения американская виза стоит 160 долларов (133 евро), китайский - 125 евро, австралийская - 90 евро, новозеландская - 100 евро.

Кроме того, в ЕК обещают сократить срок рассмотрения визовых заявок с 15 до 10 дней, увеличить выдачу мультивиз со сроком действия от 1 до 5 лет, а также ввести выдачу краткосрочных виз на границе сроком действия до 7 дней на территории государства, выдавшего визу.

"Каждый год миллионы путешественников посещают ЕС и развивают туристическую отрасль. Реформы, которые мы предлагаем сегодня, облегчат получение виз путешественниками, а стандарты безопасности будут улучшены, чтобы лучше выявлять и останавливать тех, кто нарушает закон" - заявил еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Аврамопулос.