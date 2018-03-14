Евро дешевеет на заявлениях Драги, доллар также в минусе

Курс доллара США снижается к большинству мировых валют на новости об отставке главы Госдепартамента Рекса Тиллерсона и статданных, при этом евро также преимущественно дешевеет на заявлениях председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги.

Пара евро/доллар в 15:37 МСК в среду торгуется на уровне $1,2385 по сравнению с $1,2390 на закрытие предыдущей сессии.

Курс доллара к иене составляет 106,38 иены против 106,58 иены накануне. Стоимость евро к иене составляет 131,76 иены по сравнению с 132,05 иены по итогам предыдущей сессии.

Как сообщалось накануне, президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Р.Тиллерсона с должности главы Госдепартамента США. Его пост достался директору ЦРУ Майку Помпео, которого сменит Джина Хаспел, первая в истории женщина во главе разведуправления США.

Кроме того, рынок продолжает оценивать статданные об инфляции в США, позволяющие предположить, что повышение ставок Федеральной резервной системы (ФРС) будет постепенным.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале увеличились на 2,2% в годовом выражении и на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. В январе цены выросли на 2,1% и 0,5% соответственно.

В среду также стало известно, что розничные продажи в США в феврале снизились вопреки ожиданиям второй месяц подряд - как и в январе, сокращение составило 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, хотя консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Dow Jones, предполагал повышение на 0,3%.

Между тем М.Драги в речи, открывающей 19-ю конференцию "ЕЦБ и его наблюдатели", пообещал сохранять последовательность в денежно-кредитной политике и не спешить с ее ужесточением. Он заявил, что ЕЦБ все еще требуются дополнительные доказательства устойчивого восстановления инфляции в еврозоне. Глава ЕЦБ вскользь упомянул курс евро и его потенциальное влияние на экономику, отметив, что со временем укрепление евро может оказать сдерживающее влияние на инфляцию.