Правоохранителям, защищавшим Харьков, приходилось игнорировать проявления агрессии со стороны сепаратистов с битами и российскими флагами, отметил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Правоохранители задержали 74 человека в ходе штурма облгосадминистрации в Харькове в апреле 2014 года Фото: censor.net "Мы решились на штурм. На весь штурм понадобилось 17 минут. Задержали 74 человека. Это также было беспрецедентно", – сказал Аваков.По его словам, правоохранителям приходилось игнорировать проявления агрессии со стороны молодых людей с битами и российскими флагами, которые разгромили харьковский телеканал АТН и несколько магазинов в центре.В марте-апреле 2014 года в центре Харькова проходили митинги сторонников Евромайдана и пророссийских активистов. Ситуация в Харькове обострилась 6 апреля, когда пророссийские активисты захватили облгосадминистрацию.7 апреля 2014 года сепаратисты объявили о создании "Харьковской народной республики". В тот же день вечером продолжавшие митинг на площади Свободы сторонники "антимайдана" бросили в здание облгосадминистрации "коктейль Молотова". Начался пожар на первом этаже, через пару часов его удалось локализовать.8 апреля спецподразделение "Ягуар" провело антитеррористическую операцию по освобождению здания ОГА от сепаратистов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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