Правоохранителям, защищавшим Харьков, приходилось игнорировать
проявления агрессии со стороны сепаратистов с битами и российскими
флагами, отметил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Правоохранители задержали 74 человека в ходе штурма
облгосадминистрации в Харькове в апреле 2014 года Фото: censor.net
"Мы решились на штурм. На весь штурм понадобилось 17 минут.
Задержали 74 человека. Это также было
беспрецедентно", – сказал Аваков.По его словам,
правоохранителям приходилось игнорировать проявления агрессии со
стороны молодых людей с битами и российскими флагами, которые
разгромили харьковский телеканал АТН и несколько магазинов в
центре.В марте-апреле 2014 года в центре Харькова проходили
митинги сторонников Евромайдана и пророссийских активистов.
Ситуация в Харькове обострилась 6 апреля, когда пророссийские
активисты захватили облгосадминистрацию.7 апреля 2014 года
сепаратисты объявили о создании "Харьковской народной
республики". В тот же день вечером продолжавшие митинг на площади
Свободы сторонники "антимайдана" бросили в здание
облгосадминистрации "коктейль Молотова". Начался пожар на
первом этаже, через пару часов его удалось локализовать.8 апреля
спецподразделение "Ягуар" провело антитеррористическую операцию по
освобождению здания ОГА от сепаратистов.
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