После новости о бойкоте турниров в России спортивный портал biathlon.com.ua недоступен.

На сайте размещен текст, в котором критикуется позиция спортивного руководства Украины, информирует svodka.net.

Спортивный портал biathlon.com.ua, выполняющий функции сайта Федерации биатлона Украины сейчас недоступен, а вместо всех страниц сайта размещено сообщение, в котором описана позиция издания.

«Патриотизм в Украине перестал соответствовать своему определению. Патриоты теперь не те, кто мыслят и пытаются сделать что-то на благо государства, а те, кто громче всех кричат «Москаляку на гілляку». Именно последние находят поддержку у широких масс, а умные люди этим умело пользуются. Это дорога в никуда», – сказано в сообщении на сайте.

«Текст не имеет отношения к Федерации биатлона, это письмо исключительно от того, кто занимался сайтом», – дописано спустя некоторое время.

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Отметим, что портал выполняет функции официального сайта Федерации биатлона Украины, хотя юридически таковым не является.

Как информировалось, вчера президент ФБУ Владимир Брынзак сообщил, что Украина отказалась от участия отечественных спортсменов в турнирах на территории РФ.

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