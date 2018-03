Инвестгруппа ICU нарастила долю в сети Burger King в России до 35% Украинская инвестиционная группа ICU через кипрскую Xomeric стала крупнейшим акционером сети Burger King в России, купив 16,62% акций у группы ВТБ. "В конце февраля 2018 года структура собственности головной для сети Burger King в России компании — Burger King Russia (Cyprus) Ltd — изменилась, свидетельствуют материалы кипрского реестра компаний. Владельцем 16,62% российского бизнеса стала зарегистрированная на Кипре компания Xomeric Holdings Ltd. По итогам сделки доля Xomeric выросла с 18,4% до 35,02%, и теперь это крупнейший акционер компании", - указано в сообщении РБК (Россия). Согласно ему, продавцом соответствующего пакета выступила Golden Star Investment Limited (о. Гернси), входящая в структуру группы ВТБ. Учредителем Xomeric Holdings Ltd выступает CIS Opportunities Fund SPC Ltd (Британские Виргинские о-ва), которая входит в структуру группы ICU. В то же время, украинская инвестгруппа в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" не опровергла, но и не подтвердила факт приобретения доли в сети закусочных Burger King в России. "В рамках деятельности по управлению активами, ICU инвестирует в различные виды ценных бумаг и финансовых инструментов, а также осуществляет прямые инвестиции на рынках Центральной и Восточной Европы. Как инвестиционный управляющий, ICU не комментирует отдельно принятые инвестиционные решения", - сообщили в компании. Инвестгруппа ICU создана в июне 2006 года. В настоящее время управляет активами на сумму свыше $500 млн, в том числе активами украинских инвестиционных и пенсионных фондов на сумму более 3 млрд грн. В состав группы входят также торговец ценными бумагами, являющийся лидером на рынке гособлигаций, и банк "Авангард" (52-й по размеру активов на 1 октября 2017 года из 88 украинских банков). Основными партнерами группы являются М.Пасенюк и Константин Стеценко с долями 41,7%, а также Александр Вальчишен и Владимир Демчишин, которым принадлежит соответственно 6,58% и 9,99%. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



