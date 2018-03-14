Инцидент произошел в субботу, 10 марта, когда официальная украинская делегация в которую входили посол Украины в Польше Андрей Дещица, заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, представители местной власти во Львовской и Волынской областях приехали в село, чтобы почтить убитых польской Армией Крайовой в 1944 году украинцев.

Один из выступающих, первый заместитель председателя Волынского облсовета Александр Пирожик, завершил свое выступление традиционным украинским приветствием «Слава Украине. Героям Слава». Местные СМИ назвали это «бандеровским приветствием».

В свою очередь один из присутствующих на мероприятии поляков воспринял приветствие как героизацию Степана Бандеры, что согласно принятым недавно изменениям в закон об Институте национальной памяти в Польше, запрещено. Мужчина вызвал на кладбище полицию. Он также заявил, что в Украине есть свои герои – это Степан Бандера и УПА, а в Польше – свои.

Полицейские переписали паспортные данные Пирожика и поехали. Теперь местная прокуратура установит, был ли нарушен недавно принятый скандальный закон.

В то же время польские СМИ сообщили о еще одном инциденте, который произошел во время поминальных мероприятий в Сагрыни. Один из присутствующих вытащил красно-черный флаг, но тут же быстро его спрятал. Однако журналисты успели это заметить.

В марте отмечается 74 годовщина акций польских Армии Крайовой и так называемых Хлопских батальонов против украинских населенных пунктов в Грубешевском и Томашовском уездах Польши. В селе Сагрынь и его окрестностях 10 марта 1944 погибло 606 человек, в том числе 227 женщин и 151 ребенок.

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