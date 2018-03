Американская певица Селена Гомес, по словам инсайдера, никогда не принимает во внимание мнение своей мамы, когда речь идет о ее личной жизни. Гомес и Бибер снова взяли тайм-аут в отношениях Фото: EPA Об этом сообщает People."У них есть свои проблемы. Они всегда вместе и не вместе", – рассказал инсайдер.По словам источника, мама Селены Гомес Мэнди Тейфи, которая не одобряет роман дочери с Бибером, не стала причиной разрыва отношений пары. По словам источника, Гомес никогда не будет основывать свои отношения на мнении мамы.В отношениях Гомес и Бибера был перерыв. Тогда у Гомес начался роман с канадским певцом The Weeknd. Осенью 2017 года появилась информация о их расставании.Селена Гомес размещала в микроблоге селфи, для которого позировала в объятиях с музыкантом The Weeknd.Ранее певица была замечена целующейся с актером Орландо Блумом.В ноябре издание In Touch сообщало, что Гомес готовится к свадьбе с Бибером. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки гомес словам селены бибера отношения Теги: новости