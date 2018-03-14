Американская певица Селена Гомес, по словам инсайдера, никогда не
принимает во внимание мнение своей мамы, когда речь идет о ее
личной жизни. Гомес и Бибер снова взяли тайм-аут в отношениях Фото:
EPA Об этом сообщает People."У них есть свои проблемы. Они всегда
вместе и не вместе", – рассказал инсайдер.По словам источника,
мама Селены Гомес Мэнди Тейфи, которая не одобряет роман дочери с
Бибером, не стала причиной разрыва отношений пары. По словам
источника, Гомес никогда не будет основывать свои отношения на
мнении мамы.В отношениях Гомес и Бибера был перерыв. Тогда у Гомес
начался роман с канадским певцом The Weeknd. Осенью 2017
года появилась информация о их расставании.Селена
Гомес размещала в микроблоге селфи, для которого позировала в
объятиях с музыкантом The Weeknd.Ранее певица была
замечена целующейся с актером Орландо Блумом.В ноябре
издание In Touch сообщало, что Гомес готовится к свадьбе
с Бибером.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира