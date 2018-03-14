В Фастове Киевской области возле детского сада зарезали женщину, которая шла забирать своего сына.

Об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Киевской области, информирует svodka.net.

Отмечается, что в полицию Фастова позвонил дежурный врач медицинского учреждения и сообщил, что с многочисленными ножевыми ранениями обратилась женщина и потеряла сознание. Не приходя в сознание она скончалась в операционном отделении больницы.

Правоохранители установили, что погибшая — 43-летняя мать троих детей, вдова, частный предприниматель.

«Вечером женщина шла в детский сад, чтобы забрать сына. Вблизи входа в учебное заведение на нее сзади напал неизвестный мужчина и начал наносить ножевые ранения», — сообщает полиция.

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По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся все необходимые следственно-розыскные мероприятия с целью установления личности злоумышленника и его задержания. На месте преступления работают кинологи и криминалисты, устанавливаются свидетели трагедии.

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