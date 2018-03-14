Гройсман поручил МЭРТ и Минфину решить вопрос с финансированием ремонта корпуса Нацинститута рака

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству финансов и Министерству экономического развития и торговли решить вопрос финансирования ремонта кровли одного из корпусов Национального института рака (НИР), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В ведомстве напомнили, что из-за ветхости здания корпуса №2, в котором расположены отделения, где проводится химиотерапевтическое лечение онкогематологических больных, в нем наблюдается повышенная влажность, которая негативно влияет на состояние пациентов.

"Влажность влияет негативно на состояние пациентов, следовательно лечение тяжелых больных с применением трансплантации костного мозга начато в 2016 году в новом хирургическом корпусе на базе детского отделения, где есть надлежащие санитарные условия", - отмечено в сообщении.

В то же время, промежуточный ремонт кровли, который проводился на протяжении последних нескольких лет за счет благотворительных средств имел временный эффект.

Капитальный ремонт кровли будет составлять от 3 млн грн до 5 млн грн

"Минздрав обратился к правительству с просьбой присоединиться к решению вопроса. Премьер-министр поручил Министерству финансов и Министерству экономического развития и торговли найти средства на капитальный ремонт кровли корпуса №2", - отмечено в сообщении.

Во время ремонта кровли корпуса, пациенты будут проходить лечение на базе отделения химиотерапии солидных опухолей, а также в дневном стационаре на базе поликлиники.