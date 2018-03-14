Президент США Дональд Трамп в след за отставкой Рекса Тиллерсона с поста Госсекретаря в ближайшее время может уволить советника по национальной безопасности Герберта Макмастера и главу аппарата Белого дома Джона Келли. Об этом, как пишет «Укринформ» сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

«Президент Дональд Трамп сообщил во вторник, что он готов уволить помощников, с которыми у него были конфликты – в частности, советника по вопросам национальной безопасности Макмастера – пока он (Трамп – Ред.) работает над тем, чтобы окружить себя советниками, более ориентированными на популистскую повестку дня и свободный стиль», – говорится в сообщении.

Как отмечается, между кандидатур на замену Макмастера рассматривают экс-посла США в ООН Джона Болтона, исполнительного директора компании Oracle Сафру Кац, директора агентства национальной безопасности адмирала Майкла Роджерса и вице-президента Ford Motors, который работал в администрации при президентстве Буша, Стивена Бигуна.

Сообщается, что Болтон встречался лично с президентом несколько раз, в том числе во время встречи в Овальном кабинете на прошлой неделе.

Кроме того, издание пишет, что главу аппарата Белого дома Джона Келли и министра по делам ветеранов Дэвида Шулкина также могут отстранить от их должностей.

По разным данным, кадровые изменения могут произойти в ближайшую неделю или в течение двух месяцев.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о решении заменить Рекса Тиллерсона на посту государственного секретаря США Майком Помпео, который сейчас возглавляет ЦРУ.

Новый кандидат должен пройти процедуру слушаний в профильном комитете Сената США, а также быть утвержденным во время голосования в верхней палате американского Конгресса.

Отметим, Белый дом вслед за увольнением Рекса Тиллерсона уволил его заместителя по публичной дипломатии и связям с общественностью Стивена Голдстина.

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