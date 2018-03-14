|Гройсман поручил разобраться, почему сборная Украины выступала на ЧМ по легкой атлетике в форме без обозначения страны
|14.03.2018 15:27
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https://www.facebook.com/viktor.shlinchak/posts/2272724089419766
Статья о проблемах с экипировкой у легкоатлетической команды Украины вышла 13 марта. Президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул сообщил, что в прошлом году у федерации закончился договор с Nike, а с новым поставщиком договор так и не заключили. В итоге украинцы выступали в черной форме без каких-либо знаков.
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